Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Врач назвал способный справиться с COVID-19 препарат 

Lenta.ru и ещё 5 4 часа назад
Какой препарат способен справиться с COVID-19
Фото: Lenta.ru
Доктор медицинских наук Николай Дурманов в интервью радио Sputnik назвал препарат, который способен справиться с коронавирусом.
Он заявил, что кроме вакцин продолжается разработка лекарств для лечения коронавирусной инфекции и ее последствий. Протоколы лечения COVID-19 уже отработаны, врачи точно знают, на что надо обращать внимание и как лечить разные группы пациентов, пояснил врач.

«Главная цель — это найти антивирусный препарат прямого действия, то есть тот препарат, который действует собственно на коронавирус»,

— подчеркнул специалист.
В качестве примера препаратов прямого действия Дурманов привел лекарства против ВИЧ и гепатита C. На разработку этих лекарств ушли годы, однако благодаря новым технологиям средство против COVID-19 могут создать значительно быстрее, полагает он.
Видео дня. Продукты, которые убивают поджелудочную железу
Последние новости
Военным ДНР разрешили открывать огонь для подавления позиций ВСУ Военным ДНР разрешили открывать огонь для подавления позиций ВСУ «Скопинский маньяк» вышел на свободу после 17 лет заключения «Скопинский маньяк» вышел на свободу после 17 лет заключения Украинский политик призвала готовиться к военному захвату Крыма Украинский политик призвала готовиться к военному захвату Крыма
Коронавирус , Николай Дурманов , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Год первому случаю COVID в России: каким он был
04:06
Год первому случаю COVID в России: каким он был
Коронавирус
Зачем во время сна зажимать подушку между ног
11:30
Зачем во время сна зажимать подушку между ног
ЗОЖ
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
06:15
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
Болезни и лекарства
Кому нужна реабилитация после коронавируса
03:09
Кому нужна реабилитация после коронавируса
Коронавирус
Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
08:07
Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
ЗОЖ
Что будет, если содрать родинку
02:01
Что будет, если содрать родинку
Болезни и лекарства
В каких позах опаснее всего спать
08:34
В каких позах опаснее всего спать
ЗОЖ
Почему зубы мудрости растут криво
08:01
Почему зубы мудрости растут криво
Наука
Продукты, которые помогут очистить сосуды
04:49
Продукты, которые помогут очистить сосуды
ЗОЖ
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
06:14
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение