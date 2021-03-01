ВОЗ: Вторая волна пандемии не закончилась 

— Вторая волна не закончилась. Хотя она хорошо идет на спад, но в некоторых странах мы видим снова подъем, даже еще не достигнуты эпидемиологические уровни первой волны. Так что надо быть очень осторожными, — заявила Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».