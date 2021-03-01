Онищенко рассказал, когда закончится пандемия

— Кто-то в джунглях Африки живет, никогда с этим коронавирусом не встретится. На уровне страны можно прогнозировать. Можно оценить мощности здравоохранения, мощности по производству вакцины. А что можно говорить за экваториальную Африку, за Южную Америку, за Индию, где врачей не видят десятилетиями? — пояснил Онищенко.