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Академик рассказал, какой тип иммунитета способен справиться с COVID-19 

News.ru 1 час назад
Академик рассказал, какой тип иммунитета способен справиться с COVID-19
Фото: РИА Новости
Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины имени Склифосовского университета имени Сеченова Минздрава России, академик РАН Александр Караулов рассказал, какой тип иммунитета способен справиться с коронавирусом. По его словам, существует некий врождённый иммунитет, обладатели которого сами по себе устойчивы к патогену.
Определённый тип врождённого иммунитета. Это ещё может быть связано и с генетическими характеристиками, — сказал специалист. Его слова приводитРИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с российским лидером Владимиром Путиным рассказала, что в агентстве разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции, которая даёт иммунитет от COVID-19 на клеточном уровне. Он сможет держаться до 13–17 лет.
До этого сообщалось, что Скворцова рассказала о выявленных у россиян мутациях коронавирусной инфекции. Их было выявлено около 3,5 тысячи, но они не имеют решающего значения в течении пандемии коронавирусной инфекции, поскольку являются «фактически однонуклеотидными, нейтральными».
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Комментарии
Коронавирус , Вероника Скворцова , Владимир Путин , Минздрав РФ , Федеральное медико-биологическое агентство , РАН , РИА Новости
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