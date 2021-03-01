Академик рассказал, какой тип иммунитета способен справиться с COVID-19 

Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины имени Склифосовского университета имени Сеченова Минздрава России , академик РАН Александр Караулов рассказал, какой тип иммунитета способен справиться с коронавирусом. По его словам, существует некий врождённый иммунитет, обладатели которого сами по себе устойчивы к патогену.

Определённый тип врождённого иммунитета. Это ещё может быть связано и с генетическими характеристиками, — сказал специалист. Его слова приводитРИА Новости.

До этого сообщалось, что Скворцова рассказала о выявленных у россиян мутациях коронавирусной инфекции. Их было выявлено около 3,5 тысячи, но они не имеют решающего значения в течении пандемии коронавирусной инфекции, поскольку являются «фактически однонуклеотидными, нейтральными».