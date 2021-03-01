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Раскрыты спасающие от смерти из-за коронавируса препараты 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Раскрыты спасающие от смерти из-за коронавируса препараты
Фото: Lenta.ru
Ученые Колумбийского университета в США раскрыли, что у заболевших COVID-19, принимавших статины для снижения уровня холестерина, риск смерти уменьшался примерно в два раза. О средстве, спасающем от летального исхода из-за SARS-CoV-2, сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
Исследователи проанализировали данные о 2626 пациентах с коронавирусной инфекцией, которые были госпитализированы в течение первых 18 недель пандемии. При этом 648 человек регулярно принимали статины до развития COVID-19.
Среди получавших статины 96 человек (14,8 процента) умерли в больнице в течение 30 дней после госпитализации по сравнению с 172 пациентами (26,5 процента), которые не принимали статины. Исследователи учитывали демографические различия, сопутствующие заболевания и прием других лекарств, что могло повлиять на исход болезни. По их оценкам, статины снизили внутрибольничную смертность в течение первых 30 дней госпитализации на 50 процентов. Препараты также уменьшили содержание С-реактивного белка, который является маркером воспаления.
Однако статины не снижали риск необходимости инвазивной механической вентиляции легких (18,6 процента у тех, кто принимал статины, против 21,9 процента), количество дней на ИВЛ (13,5 против 12,8 процента) или продолжительность пребывания в больнице (семь против семи процентов).
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