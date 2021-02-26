Ученые назвали самый смертоносный штамм коронавируса 

Новый штамм коронавируса выявлен в мае 2020 года и практически не проявлял себя до октября. Выяснилось, что калифорнийский штамм лучше и быстрее копирует себя, когда попадает внутрь человеческого тела и захватывает его механизмы. При этом уровни антител вырабатывается в два раза ниже. Об этом сообщает Daily Mail.

По оценкам ученых, заражение этим вариантом коронавируса увеличивает вирусную нагрузку в два раза и в 11 раз чаще вызывает летальный исход. Однако такой уровень смертоносности может не подтвердиться при исследовании более широкой популяции.

Штамм B.1.427/ B.1.429. был обнаружен в штате Невада, Вашингтон, Аляска, Гавайи, Колорадо и Орегон, но всплеск наблюдается только в Калифорнии.