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Врач объяснил порядок действий заболевшим после первой прививки от коронавируса 

Lenta.ru 7 часов назад
Врач объяснил, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
Фото: Lenta.ru
Вирусолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил порядок действий пациентам, заболевшим после первой прививки от коронавируса, в беседе с «Вечерней Москвой».

«Если вы заболели простудным заболеванием после первой прививки от COVID-19, лечиться надо точно так же, как лечатся от ОРВИ: принимать, если надо, жаропонижающие препараты, обильное теплое питье»,

— рассказал врач. Вторую прививку стоит сделать, когда острый период заболевания пройдет, и температура тела нормализуется.
Повторный укол можно перенести на одну-две недели позже, заверил Крючков. При этом старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, доктор биологических наук Александр Чепурнов выразил мнение, что отсрочить вторую прививку можно и на больший срок. По его словам, пауза между первым и вторым вакцинированием может быть увеличена на месяц без последствий.
Чепурнов посоветовал договариваться о повторной инъекции с вакцинологом. Он перенесет процедуру на более поздний срок, до полного выздоровления пациента, добавил вирусолог.
Ранее главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев назвал условие для повторной вакцинации от коронавируса. По его словам, проходить вакцинацию заново придется, если перерыв между дозами препарата от COVID-19 будет слишком большой.
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Коронавирус , Николай Крючков , Александр Чепурнов , Николай Малышев
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