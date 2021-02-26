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Вакцинацию гражданки Италии «Спутником V» назвали «позором ЕС» 

Lenta.ru 9 часов назад
«Поставки „Спутник V“ могли бы облегчить жизнь европейцам»
Фото: Lenta.ru
Евросоюз «опозорился», поскольку гражданка Италии вакцинировалась от COVID-19 российским препаратом. К такому заключению пришла британская газета Express.
Издание обратило внимание на то, что оперная певица Анна Мария Кьюри решила привиться, находясь на гастролях в России, а после раскритиковала нынешнюю ситуацию с вакцинацией в Европейском Союзе. По ее словам, в Европе существует «огромная проблема» с поставками вакцины, и поставки «Спутник V» могли бы облегчить жизнь европейцам.

« [В Москве] магазины, театры — все открыто, и мы  не можем понять, почему в Европе с этим так медлят»,

— сказала она.
По мнению журналистов издания, Брюссель «провалил» программу вакцинации, затягивая с поставками западных вакцин. Все это привело к тому, что некоторые государства из еврозоны начинают искать пути получения российской вакцины, несмотря на неодобрение со стороны руководства ЕС.
Ранее в феврале в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) сообщили, что дали возможность для подачи заявки. При этом Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины в Евросоюзе, однако на Западе ее пока не получили.
Российский препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».
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Коронавирус , Минздрав РФ , ЕС , ВОЗ , Роспотребнадзор , Российский фонд прямых инвестиций
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