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Стоматолог оценила заявления об опасности масок для зубов и десен 

Lenta.ru и ещё 3 5 часов назад
Стоматолог опровергла вред маски для зубов и десен
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Россиянам не стоит бояться кариеса и болезней десен из-за ношения масок, а единственным негативным последствием использования таких средств защиты может стать дефицит слюны, заявила врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Ирина Орджоникидзе. Ее слова передает радиостанция «Говорит Москва».
Пересыхание слизистой рта, по ее словам, может случится только в случае длительного ношения маски. При таком исходе достаточно выпить воды или пожевать жвачку, желательно без сахара, что очень полезно, для того, чтобы усилилась саливация.
Орджоникидзе отметила, что при должном уходе за полостью рта и регулярном посещении стоматолога от ношения маски не будет никакого вреда.
Ранее российский стоматолог Геннадий Шаргородский рассказал о том, как ношение маски влияет на здоровье зубов и десен. Специалист объяснил, что долгая сухость во рту, вызванная ношением маски, способствует развитию кариеса и заболеваний десен. Также, если не делать перерывы в использовании масок, то микроорганизмы, скопившиеся за это время в ротовой полости, могут проникнуть дальше в организм, не имея выхода.
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Коронавирус , Радиостанция "Говорит Москва"
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