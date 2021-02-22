Когда лучше вакцинироваться переболевшим COVID 

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с РБК раскрыл лучшее время, когда переболевшим коронавирусом необходимо пойти на вакцинацию от COVID-19.

Специалист посоветовал россиянам контролировать уровень антител примерно раз в два месяца. По его словам, после перенесенной болезни лучше сдать анализы на антитела.

«Разброс колоссальный: у кого-то через пару месяцев антитела начинают сходить на нет, у кого-то, я знаю случаи, через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие», — подчеркнул врач.

Он добавил, что если уровень антител сильно снизится и приблизится к так называемой «серой зоне», когда он находится между положительным и отрицательным значениями и неясно, есть ли еще антитела, то можно пройти вакцинацию.