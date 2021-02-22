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Когда лучше вакцинироваться переболевшим COVID 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Когда лучше вакцинироваться переболевшим COVID
Фото: iStock
Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с РБК раскрыл лучшее время, когда переболевшим коронавирусом необходимо пойти на вакцинацию от COVID-19.
Специалист посоветовал россиянам контролировать уровень антител примерно раз в два месяца. По его словам, после перенесенной болезни лучше сдать анализы на антитела.

«Разброс колоссальный: у кого-то через пару месяцев антитела начинают сходить на нет, у кого-то, я знаю случаи, через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие», — подчеркнул врач.

Он добавил, что если уровень антител сильно снизится и приблизится к так называемой «серой зоне», когда он находится между положительным и отрицательным значениями и неясно, есть ли еще антитела, то можно пройти вакцинацию.
Ранее инфекционист и педиатр Елена Мескина заявила, что для того, чтобы выяснить, как долго иммунитет остается с переболевшим COVID-19 или вакцинированным, необходимы длительные наблюдения. По ее словам, наличие антител не равнозначно иммунитету к инфекции.
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Коронавирус , Александр Чепурнов , РБК
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