Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Врач рассказала об устойчивых к коронавирусу людях 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Врач рассказала об устойчивых к коронавирусу людях
Фото: «Коммерсантъ»
Существуют люди, устойчивые к заражению коронавирусом, у них высокий уровень интерферона, заявила иммунолог, доктор медицинских наук Анна Топтыгина. Ее слова передает «Московский Комсомолец».
«Существует такая вещь, как перекрестный иммунитет, когда имеющаяся у человека защита к какому-то вирусу или бактерии спасает от другого. У переболевшего когда-то человека есть клетки иммунной памяти, которые в ситуации опасности тут же активизируются», — отметила она.
Если прежний перенесенный вирус был хоть частично похож по антигенам на коронавирус, то организм распознает его как знакомый и будет активнее бороться с ним, добавила Топтыгина.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что иммунитет к коронавирусу имеет от 20 до 70 процентов россиян. Этого недостаточно, чтобы контролировать эпидпроцесс, сказал он. Специалист также добавил, что вирус постепенно меняется в сторону более легкой передачи.
Видео дня. Какие продукты помогут очистить сосуды
Последние новости
В России выявили первое в мире заражение людей птичьим гриппом H5N8 В России выявили первое в мире заражение людей птичьим гриппом H5N8 Мосгорсуд признал законным замену условного срока на реальный Навальному Мосгорсуд признал законным замену условного срока на реальный Навальному Ветеран войны в Афганистане описал бой 9-й роты Ветеран войны в Афганистане описал бой 9-й роты
Комментарии
Коронавирус , Евгений Тимаков , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В каких позах опаснее всего спать
08:34
В каких позах опаснее всего спать
ЗОЖ
Почему зубы мудрости растут криво
08:01
Почему зубы мудрости растут криво
Наука
Продукты, которые помогут очистить сосуды
04:49
Продукты, которые помогут очистить сосуды
ЗОЖ
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
06:14
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
Болезни и лекарства
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
01:25
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Народная медицина
Правда ли, что плакать полезно
05:20
Правда ли, что плакать полезно
Наука
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
01:04
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
Коронавирус
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
11:43
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
ЗОЖ
Деменция: как правильно общаться с больными
03:09
Деменция: как правильно общаться с больными
Болезни и лекарства
Первые признаки проблем с сердцем
12:15
Первые признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение