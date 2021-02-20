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Нарколог заявил, что после коронавируса невозможно уйти в запой 

News.ru 3 часа назад
Нарколог заявил, что после коронавируса невозможно уйти в запой
Фото: depositphotos.com
После перенесённого COVID-19 у россиян появляется множество негативных последствий, связанных с психологическим здоровьем. Некоторые из них пытаются утопить проблемы в алкоголе, но не могут. Как пояснил NEWS.ru врач-психиатр и нарколог Игорь Лазарев, организм переболевших слишком изношен, чтобы вынести ещё и запой.
Сейчас появляется много пациентов с постковидным синдромом, у которых на долгое время остаётся повышенная утомляемость, возникают депрессии. Те из них, кто алкоголем пытается решить проблему, там ещё хуже последствия. В таком случае у организма нет ресурса даже в запой уйти. Поэтому такие россияне сразу попадают к врачам в плачевном состоянии. Ведь их организм истощён после COVID-19.
Врач также напомнил жителям России, что любую проблему невозможно решить горячительными напитками. Поэтому с алкоголем нужно быть очень осторожными, особенно после болезни.
Как ранее писал NEWS.ru, в Великобритании отмечается рекордная смертность из-за избыточного употребления алкоголя в период пандемии. Об этом сообщили европейские СМИ. Только за первые три месяца 2020 года в Англии и Уэльсе погибло около 5500 жителей, которые пили горячительные напитки в избытке.
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Коронавирус , Игорь Лазарев
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