Нарколог заявил, что после коронавируса невозможно уйти в запой 

После перенесённого COVID-19 у россиян появляется множество негативных последствий, связанных с психологическим здоровьем. Некоторые из них пытаются утопить проблемы в алкоголе, но не могут. Как пояснил NEWS.ru врач-психиатр и нарколог Игорь Лазарев , организм переболевших слишком изношен, чтобы вынести ещё и запой.

Сейчас появляется много пациентов с постковидным синдромом, у которых на долгое время остаётся повышенная утомляемость, возникают депрессии. Те из них, кто алкоголем пытается решить проблему, там ещё хуже последствия. В таком случае у организма нет ресурса даже в запой уйти. Поэтому такие россияне сразу попадают к врачам в плачевном состоянии. Ведь их организм истощён после COVID-19.

Врач также напомнил жителям России, что любую проблему невозможно решить горячительными напитками. Поэтому с алкоголем нужно быть очень осторожными, особенно после болезни.

Как ранее писал NEWS.ru, в Великобритании отмечается рекордная смертность из-за избыточного употребления алкоголя в период пандемии. Об этом сообщили европейские СМИ. Только за первые три месяца 2020 года в Англии и Уэльсе погибло около 5500 жителей, которые пили горячительные напитки в избытке.