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В Норвегии обнаружен новый штамм COVID-19 

Lenta.ru и ещё 15 3 часа назад
В Норвегии обнаружен новый штамм коронавируса
Фото: Hakon Mosvold Larsen / Reuters
Новый штамм коронавируса под названием В.1.525 обнаружен в Норвегии. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на национальный институт общественного здравоохранения.
Также указывается, что известно о примерно десяти случаях заражения новым видом COVID-19 за последние сутки в Норвегии.

«Мы пока не знаем, является ли он более заразным, но это вполне вероятно», — заявила глава отдела института Лине Волд.

Она отметила, что в Норвегии уже выявлены различные штаммы коронавируса, для которого характерно изменяться с течением времени.
Ранее телекомпания Yle сообщила, что в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H. По данным медиков, в составе нового варианта инфекции присутствуют мутации, которые наблюдаются в британском и южноафриканском штаммах. Предположительно, мутация развилась где-то за пределами Финляндии.
С начала декабря 2020 года стало известно о появлении новых мутировавших штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки, Израиля и Бразилии. Эти варианты вируса, по-видимому, легче распространяются, и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.
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