В Норвегии обнаружен новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса под названием В.1.525 обнаружен в Норвегии. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на национальный институт общественного здравоохранения.

Также указывается, что известно о примерно десяти случаях заражения новым видом COVID-19 за последние сутки в Норвегии.

«Мы пока не знаем, является ли он более заразным, но это вполне вероятно», — заявила глава отдела института Лине Волд.

Она отметила, что в Норвегии уже выявлены различные штаммы коронавируса, для которого характерно изменяться с течением времени.

Ранее телекомпания Yle сообщила , что в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H. По данным медиков, в составе нового варианта инфекции присутствуют мутации, которые наблюдаются в британском и южноафриканском штаммах. Предположительно, мутация развилась где-то за пределами Финляндии.

С начала декабря 2020 года стало известно о появлении новых мутировавших штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки, Израиля и Бразилии. Эти варианты вируса, по-видимому, легче распространяются, и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.