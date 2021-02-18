Врач посоветовала употреблять пробиотики перед вакциной 

Перед вакцинацией от COVID-19 желательно есть продукты, которые помогут организму увеличить иммунный ответ на препарат. Наиболее полезные их них россиянам назвала врач функциональной и антивозрастной медицины Юлия Юсипова, передает « Комсомольская правда ».

По словам врача, лучше всего употреблять «вещества-партнеры»: пребиотики и пробиотики. Больше всего пребиотиков в молочных продуктах, кукурузе, крупах, хлебе, луке, чесноке, фасоли, горохе, артишоке, аспарагусе и бананах.

Пробиотиков много в кисломолочных продуктах: кефире, ряженке, сырах, йогурте, мацони, рикотте. По мнению Юсиповой, эти вещества помогают восстанавливать нормальную микрофлору органов, а также избавлять организм от вредных патогенных бактерий.