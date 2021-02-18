Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Врач посоветовала употреблять пробиотики перед вакциной 

Lenta.ru 4 часа назад
Врач посоветовала употреблять пробиотики перед вакциной
Фото: Lenta.ru
Перед вакцинацией от COVID-19 желательно есть продукты, которые помогут организму увеличить иммунный ответ на препарат. Наиболее полезные их них россиянам назвала врач функциональной и антивозрастной медицины Юлия Юсипова, передает «Комсомольская правда».
По словам врача, лучше всего употреблять «вещества-партнеры»: пребиотики и пробиотики. Больше всего пребиотиков в молочных продуктах, кукурузе, крупах, хлебе, луке, чесноке, фасоли, горохе, артишоке, аспарагусе и бананах.
Пробиотиков много в кисломолочных продуктах: кефире, ряженке, сырах, йогурте, мацони, рикотте. По мнению Юсиповой, эти вещества помогают восстанавливать нормальную микрофлору органов, а также избавлять организм от вредных патогенных бактерий.
Ранее россиянам рассказали, что для восстановления после коронавируса может помочь перец — красный, черный или длинный. По словам врача-фиотерапевта Михаила Лущика, он усиливает кровообращение, согревает и помогает очищению организма от вредных продуктов. Частота употребления специй зависит от индивидуальных особенностей организма, добавил специалист. При этом перец опасен тем, кто имеет предъязвенное состояние желудка.
Видео дня. Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Последние новости
Латвия запретила въезд Владимиру Соловьеву Латвия запретила въезд Владимиру Соловьеву Россиянам захотели увеличить отпуска за ненормированный рабочий день Россиянам захотели увеличить отпуска за ненормированный рабочий день Умер актер Андрей Мягков Умер актер Андрей Мягков
Комментарии
Коронавирус , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Какие продукты помогут очистить сосуды
04:49
Какие продукты помогут очистить сосуды
ЗОЖ
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
06:14
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
Болезни и лекарства
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
01:25
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Народная медицина
Правда ли, что плакать полезно
05:20
Правда ли, что плакать полезно
Наука
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
01:04
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
Коронавирус
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
11:43
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
ЗОЖ
Деменция: как правильно общаться с больными
03:09
Деменция: как правильно общаться с больными
Болезни и лекарства
Первые признаки проблем с сердцем
12:15
Первые признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
09:01
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
ЗОЖ
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
07:10
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение