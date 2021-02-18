Создан точный и универсальный тест на коронавирус 

Ученые Колумбийского университета и Университета Сунь Ятсена в Китае разработали высокочувствительный универсальный тест на антитела ко всем известным коронавирусам, включая мутировавшие варианты SARS-CoV-2. Об это сообщается в статье, опубликованной в журнале Communications Biology.

Исследователи создали чип HCoV-Peptide, содержащий три миллиона иммунных маркеров, охватывающих белки всех коронавирусов, заражающих человека. Специалисты сначала проанализировали образцы крови, взятые у людей с бессимптомными, легкими или тяжелыми инфекциями SARS-CoV-2, а также контрольной группы, включая здоровых людей и лиц, подвергшихся воздействию SARS-CoV-1 и сезонных коронавирусов.

Ученые идентифицировали 29 пептидов, специфичных к SARS-CoV-2 и обладающих высоким сродством к нему. HCoV-Peptide был протестирован с помощью других образцов крови, взятых у здоровых людей, пациентов с COVID-19 и людей с антителами к другим коронавирусам. Результаты показали, что новый подход имеет 98-процентную специфичность и чувствительность.