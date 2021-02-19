Время сдачи анализа влияет на результаты тестов на антитела к COVID-19 

Причиной ошибочных результатов тестов на антитела к COVID-19 может быть как низкая чувствительность и специфичность систем тестирования, так и особенности конкретного организма, а также время сдачи анализа, сообщили эксперты.

Получить неверный результат можно, если набор антигенов в тесте не попадет в набор антител конкретного человека. Также система может ошибиться, приняв антитела к другому веществу за искомые, или, наоборот, не распознать антикоронавирусные.

В иных случаях организм вовсе не вырабатывает антитела к коронавирусу нового типа, но у переболевшего появляется клеточный иммунитет, защищающий от COVID-19.

Даже если человек перенес коронавирус, антитела к моменту тестирования могли уже исчезнуть. Поэтому существует примерный промежуток времени, когда рекомендуют сдавать анализ. При подозрении на COVID-19 нужно сдавать тест на антитела IgM к SARS-CoV-2.

Если от момента предполагаемого заражения прошло больше трех месяцев, рекомендуют сдавать анализ только IgG. Тот же тест советуют, если человек не болел вообще, а просто хочет провериться, пишут «Известия».

Как сообщалось, коллективный иммунитет к COVID-19 в России продолжает формироваться, к концу лета у 60% граждан будут антитела.