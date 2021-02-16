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В ВОЗ затруднились назвать сроки окончания пандемии коронавируса 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
В ВОЗ не смогли назвать сроки окончания пандемии коронавируса
Фото: РИА Новости
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович затруднилась сказать, когда закончится пандемия коронавируса. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.
По ее словам, для того чтобы говорить о завершении эпидемии, должно сложиться несколько факторов. В частности, во всех регионах мира число заболевших должно одновременно снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога. Но главным аспектом станет момент, когда нагрузка на систему здравоохранения не будет мешать нормальной ее работе.
15 февраля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, что заболеваемость COVID-19 снизилась вдвое с начала года. Гебреисус добавил, что нынешняя тенденция в ситуации с коронавирусом дает больше надежды на то, что пандемию удастся взять под контроль. Большое значение будет иметь и то, как мировое сообщество ответит на снижение заболеваемости.
До этого в ВОЗ рассказали о парадоксе пандемии: с одной стороны, старт вакцинации дает миру надежду на скорое окончание пандемии. Вместе с тем возникают все новые, нередко более заразные мутации вируса, что ведет к ужесточению ограничительных мер.
28 января в мире было зафиксировано 100 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Более 2,1 миллиона человек скончались от осложнений, вызванных пневмонией COVID-19. Больше всего заразившихся в США, на втором месте Индия, тройку замыкает Бразилия. В России зарегистрировано 3,7 миллиона инфицированных.
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Коронавирус , Мелита Вуйнович , ВОЗ , РИА Новости
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