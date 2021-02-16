В ВОЗ не смогли назвать сроки окончания пандемии коронавируса

По ее словам, для того чтобы говорить о завершении эпидемии, должно сложиться несколько факторов. В частности, во всех регионах мира число заболевших должно одновременно снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога. Но главным аспектом станет момент, когда нагрузка на систему здравоохранения не будет мешать нормальной ее работе.

15 февраля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус рассказал , что заболеваемость COVID-19 снизилась вдвое с начала года. Гебреисус добавил, что нынешняя тенденция в ситуации с коронавирусом дает больше надежды на то, что пандемию удастся взять под контроль. Большое значение будет иметь и то, как мировое сообщество ответит на снижение заболеваемости.

До этого в ВОЗ рассказали о парадоксе пандемии: с одной стороны, старт вакцинации дает миру надежду на скорое окончание пандемии. Вместе с тем возникают все новые, нередко более заразные мутации вируса, что ведет к ужесточению ограничительных мер.