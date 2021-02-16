Врач заявил, что британский штамм придет в Москву к лету 

Британский штамм коронавирусной инфекции, возможно, придет в Москву к лету. Так считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн . Об этом сообщил NEWS.ru

При этом, по мнению эксперта, эта мутация нового заболевания уже может быть на территории России. Однако пока она не получила широкого распространения.

— Я думаю, он уже есть, просто не распространился как следует. Мир же прозрачный, и чтобы не было контактов и возможностей переноса — такого практически нет, — пояснил Анатолий Альтштейн.

По его словам, пока нет ясности, как будет развиваться пандемия, однако ожидается, что статистика заболеваемости пойдет на спад. Постепенное снижение уже идет с 24 декабря, но нужно принимать во внимание все варианты развития событий. Эксперт отметил, если ориентироваться на официальные данные, то российские вакцины защищают и британского штамма.