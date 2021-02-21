«Мнение юродивых»: сторонники и противники вакцинации столкнулись в Сети 

"В одной из недавних дискуссий возник вопрос, почему сторонники вакцинации так агрессивны по отношению к противникам вакцинации, по крайней мере в рамках одной отдельно взятой дискуссии. И у меня есть ответ. Потому что нам, про-вакцинистам, смертельно надоел КОВИД. А вам, господа анти-ваксеры, наверно еще нет", — написал Иосиф Раскин.
"Их здоровье — это их проблема, но они же являются ходячими резервуарами для мутаций вирусов, которые бы давно могли уже совсем исчезнуть",
"Чем больше непровакцинированных идиотов, тем больше шансов, что вирус мутирует в штамм, против которого вакцины могут не подействовать и не факт, что новый штамм не станет убивать много успешнее прежнего. Сто лет назад с испанкой именно это и произошло",
"Если люди не делают вакцины, это уже говорит кхм, как бы это сказать мягче, о не большом уме",
"У экспертов нет разных мнений по этому поводу. У экспертов единое мнение — надо вакцинироваться всем как можно скорее. Я не беру в расчет мнение юродивых",
"Не знаю ни одного анти, кто был бы образованным человеком. Не с дипломом, а с мозгом, интеллектом, думающие. Не видела, не слышала, не читала. Только серость, дремучие, мракобесные упыри".
"Сначала они придумали эпидемию, потом за пару месяцев сварганили "вакцины", а теперь им надоело. А кто виноват? Те, кто не хочет участвовать в их экспериментах".
"Эта вакцинация выглядит как под лозунгом «я не трус, я не боюсь, если надо уколюсь»… или «все надоело».. пункты прививания даже в крупных ТЦ есть. Сомнительный медицинский подход, оч «серьезный»",
"Избыточно и неадекватно агрессивны; понимают, видимо, что играют в русскую рулетку и подвергают себя значительному риску, делая прививку; хотят, чтобы другие тоже рискнули в полной мере".