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«Мнение юродивых»: сторонники и противники вакцинации столкнулись в Сети 

Анна Арсеньева 2 часа назад
«Мнение юродивых»: сторонники и противники вакцинации столкнулись в Сети
Фото: РИА Новости
Врач-терапевт Иосиф Раскин, работающий в США, написал пост о вакцинации на своей странице в Facebook и спровоцировал споры между теми, кто выступает за прививки, и теми, кто яростно против них. "Рамблер" собрал мнения россиян.
Сам врач называет себя "агрессивным про-вакцинистом". По его мнению, вакцинация — это самый эффективный способ изменить течение пандемии, а ее непринятие основано на невежестве людей и страхе.

"В одной из недавних дискуссий возник вопрос, почему сторонники вакцинации так агрессивны по отношению к противникам вакцинации, по крайней мере в рамках одной отдельно взятой дискуссии. И у меня есть ответ. Потому что нам, про-вакцинистам, смертельно надоел КОВИД. А вам, господа анти-ваксеры, наверно еще нет", — написал Иосиф Раскин.

Под постом появились сотни комментариев. Сторонники прививки против коронавируса написали, из-за отрицающих вакцину вирус продолжит мутировать, и пандемия не закончится:

"Их здоровье — это их проблема, но они же являются ходячими резервуарами для мутаций вирусов, которые бы давно могли уже совсем исчезнуть",


"Чем больше непровакцинированных идиотов, тем больше шансов, что вирус мутирует в штамм, против которого вакцины могут не подействовать и не факт, что новый штамм не станет убивать много успешнее прежнего. Сто лет назад с испанкой именно это и произошло",

Кроме того, по их мнению, противники вакцинации — необразованные люди:

"Если люди не делают вакцины, это уже говорит кхм, как бы это сказать мягче, о не большом уме",


"У экспертов нет разных мнений по этому поводу. У экспертов единое мнение — надо вакцинироваться всем как можно скорее. Я не беру в расчет мнение юродивых",


"Не знаю ни одного анти, кто был бы образованным человеком. Не с дипломом, а с мозгом, интеллектом, думающие. Не видела, не слышала, не читала. Только серость, дремучие, мракобесные упыри".

Их оппоненты тоже нашли аргументы в споре и высказались против вакцинации. Они объяснили, что не верят в эффективность созданных "на скорую руку" препаратов и не хотят быть "подопытными":

"Сначала они придумали эпидемию, потом за пару месяцев сварганили "вакцины", а теперь им надоело. А кто виноват? Те, кто не хочет участвовать в их экспериментах".


"Эта вакцинация выглядит как под лозунгом «я не трус, я не боюсь, если надо уколюсь»… или «все надоело».. пункты прививания даже в крупных ТЦ есть. Сомнительный медицинский подход, оч «серьезный»",


"Избыточно и неадекватно агрессивны; понимают, видимо, что играют в русскую рулетку и подвергают себя значительному риску, делая прививку; хотят, чтобы другие тоже рискнули в полной мере".

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