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Российские вакцины испытали против британского штамма COVID 

Lenta.ru и ещё 4 51 минуту назад
Российские вакцины испытали против британского штамма COVID
Фото: Lenta.ru
Центр «Вектор» провел сравнительные испытания вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», которые показали эффективность препаратов против британского штамма новой коронавирусной инфекции. Об оценке специалистов рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«Защитный эффект был продемонстрирован в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от лиц, привитых вакцинами "Спутник V" и "Эпиваккорона", и содержащих антитела к вирусу SARS-CoV-2», — приводит агентство сообщение службы.

В Роспотребнадзоре отметили, что сыворотки получивших вакцину россиян в равной мере нейтрализовали как британский вариант COVID-19, так и обычный.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству оценить эффективность вакцин от коронавируса против новых штаммов. При необходимости кабмин должен будет провести дополнительные исследования вакцин и внести изменения в регистрационные досье.
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Коронавирус , Владимир Путин , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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