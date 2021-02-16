Российские вакцины испытали против британского штамма COVID 

«Защитный эффект был продемонстрирован в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от лиц, привитых вакцинами "Спутник V" и "Эпиваккорона", и содержащих антитела к вирусу SARS-CoV-2», — приводит агентство сообщение службы.