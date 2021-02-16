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Напитки, которые помогут защитить легкие во время пандемии 

Диана Товсепова 3 часа назад
Напитки, которые помогут защитить легкие во время пандемии
Фото: depositphotos.com
Пока лекарство от COVID-19 не найдено, эксперты, медики и ученые пытаются найти способы поднять иммунитет или улучшить работоспособность некоторых органов с помощью продуктов и напитков.
Как выяснил "Рамблер", многие считают настоящим витаминным зарядом для легких отвар шиповника. Дело в том, что его ягоды содержат аскорбиновую кислоту и соединения, укрепляющие иммунитет.
Чтобы приготовить отвар, нужно залить ягоды шиповника холодной водой, и довести до кипения на медленном огне. Дайте отвару настояться, а затем процедите.
Другим отличным напитком, хорошо работающим при пандемии, медики называют чай с имбирем, лимоном и медом. Такой чай содержит массу полезных веществ.
При этом, чай с куркумой способен предотвратить такие заболевания легких, как фиброз, хроническая обструктивная болезнь легких, аллергическая астма.
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