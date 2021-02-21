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«Грудное молоко приобрело зеленый цвет»: врач объяснил странный симптом COVID-19 

Анна Арсеньева 2 часа назад
«Грудное молоко приобрело зеленый цвет»: врач объяснил странный симптом COVID-19
Фото: depositphotos.com
Заведующий отделением в Диагностическом центре №5, врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, почему у кормящих женщин, заболевших коронавирусом, грудное молоко может приобрести зеленый цвет. Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Рамблер" делится мнением медика.
В середине февраля в Сети появилась новость, что жительница Мексики Анна Кортес, заразившаяся коронавирусом, пожаловалась на внезапно позеленевшее грудное молоко. С такой проблемой столкнулись и другие женщины.

"Кормящая мать рассказала о необычном симптоме, который проявился после инфицирования COVID-19. Ее грудное молоко приобрело неоново-зеленый цвет", — описал ситуацию врач.

По словам Дениса Прокофьева, на данный момент нет противопоказаний для кормления детей грудью во время заболевания COVID-19:

"Эксперты отмечают, что долгосрочные и хорошо известные преимущества грудного вскармливания, включая защиту, которую оно обеспечивает от многих заболеваний, перевешивают любые потенциальные риски передачи вируса ковид19".

Как рассказал медик, это могло произойти из-за выработки антител в борьбе с инфекцией, в результате чего молоко меняет состав. Так организм пытается защитить ребенка:

"Обычно, когда мама или ребенок заболевают вирусной инфекцией, в молоке могут определяться антитела".

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