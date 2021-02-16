Вирусологи обнаружили 7 новых мутаций коронавируса 

Новое исследование показало, что исследователи обнаружили семь вариантов коронавируса с мутацией в том же генетическом коде.

Они были обнаружены в разных штатах по всей стране, и пока не ясно, являются ли эти штаммы более заразными, но исследователи обеспокоены.

«Очевидно, что коронавирус мутирует невероятными темпами», — сказал Джереми Камил, вирусолог из Центра медицинских наук Университета Луизианы в Шривпорте.

Камил, соавтор нового исследования, сказал, что он секвенировал образцы коронавируса, когда заметил новые варианты, которые имеют мутации в одной и той же аминокислоте. Ученые обеспокоены тем, что мутации потенциально могут облегчить проникновение вируса в клетки человека.

Все мутации вируса принадлежат к одной линии, и после ввода генома в онлайн-базу данных, используемую другими учеными, он узнал, что в Нью-Мексико были ученые, которые также нашли тот же вариант с той же мутацией.

Мутация, которую обнаружил Камил, датируется 1 декабря, а образцы из Нью-Мексико датируются октябрем, но неясно, когда на самом деле возникли эти мутации.

«В настоящий момент я бы не решилась назвать место происхождения какой-либо из этих мутаций коронавируса», — заявила Эмма Ходкрофт, эпидемиолог из Бернского университета и соавтор нового исследования.

Исследование еще не прошло рецензирование. Эксперты сообщили, что необходимы дополнительные эксперименты, чтобы оценить, влияют ли эти мутации на передачу или течение болезни.

Другие, более заразные варианты были обнаружены в другом месте. Недавний анализ показал, что вариант, впервые обнаруженный в Соединенном Королевстве, известный как B.1.1.7, на 35-45 процентов более заразен, чем другие штаммы, распространяющиеся в США, в то время как новая оценка ученых из Великобритании показала, что тот же вариант может быть на 30-70% более смертоносным, чем исходный коронавирус.

Центры по контролю и профилактике заболеваний прогнозируют, что к марту это будет самая распространенная мутация коронавируса.

Статья опубликована Business Insider.