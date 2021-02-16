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Для переболевшего COVID-19 мужчины любая еда стала неотличима от свежей крови 

Lenta.ru 1 час назад
Для британца из-за COVID-19 любая еда приобрела вкус крови
Фото: Lenta.ru
Британский театральный актер Джонатан Викерс (Jonathan Vickers) перестал различать вкусы и запахи, когда переболел COVID-19. Теперь любая еда для него имеет вкус крови, сообщает издание Daily Mirror.
Викерс перенес COVID-19 в марте 2020 года. Хотя у него не было кашля или повышенной температуры, за время болезни он потерял 5,4 килограмма. Обоняние и чувство вкуса, пропавшие после заражения, вернулись лишь спустя два месяца.
Мужчина стал вновь ощущать запахи и вкусы, однако теперь они были другими. Его повсюду преследовал странный металлический аромат, а пот, с его точки зрения, пах химикатами. Мясо, овощи и другие продукты казались ему неотличимыми от свежей крови. Такой же вкус был и у напитков, например, у кофе.
Неприятный эффект сохранялся в течение 11 месяцев после выздоровления и начал ослабевать лишь недавно.
Ранее сообщалось, что жительница британского города Саттон-Колдфилд, графство Западный Мидлендс, страдает из-за расстройства обоняния, которое развилось после перенесенного ей COVID-19. Из-за болезни почти любые запахи кажутся ей отвратительными.
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