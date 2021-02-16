Для британца из-за COVID-19 любая еда приобрела вкус крови

Британский театральный актер Джонатан Викерс (Jonathan Vickers) перестал различать вкусы и запахи, когда переболел COVID-19. Теперь любая еда для него имеет вкус крови, сообщает издание Daily Mirror.

Викерс перенес COVID-19 в марте 2020 года. Хотя у него не было кашля или повышенной температуры, за время болезни он потерял 5,4 килограмма. Обоняние и чувство вкуса, пропавшие после заражения, вернулись лишь спустя два месяца.

Мужчина стал вновь ощущать запахи и вкусы, однако теперь они были другими. Его повсюду преследовал странный металлический аромат, а пот, с его точки зрения, пах химикатами. Мясо, овощи и другие продукты казались ему неотличимыми от свежей крови. Такой же вкус был и у напитков, например, у кофе.

Неприятный эффект сохранялся в течение 11 месяцев после выздоровления и начал ослабевать лишь недавно.