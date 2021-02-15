ВОЗ оценила идею ввести ковид-паспорта 

Райан заявил, что пока не хватает данных о влияние вакцин на распространение коронавируса. Кроме того, сейчас сертификаты иммунитета не рекомендуются как необходимые для международных путешествий, сказал представитель ВОЗ.

По его словам, сейчас вакцины от коронавируса доступны не для всех, поэтому такие меры ограничат, а не откроют возможности для путешествий.

«Во-вторых, у нас сейчас недостаточно данных, чтобы понять, поможет ли вакцинация прекратить передачу вируса», — заключил Райан.