Врач объяснил, зачем повторно прививаться от COVID-19 через год

Россиянам назвали условие для ревакцинации препаратом от коронавируса «КовиВак», созданным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Об этом в интервью YouTube -каналу Антонимы рассказал заведующий отделом общей вирусологии центра Георгий Игнатьев.

По его словам, повторная прививка может понадобиться через год.

«Зависит от эпидситуации: если аналогичная ситуация будет развиваться как при гриппе, то, безусловно, нужно будет к повышению эпидсезона делать вакцинацию каждый в год. Это один из прогнозов», — пояснил ученый.

Игнатьев также допустил, что вакцина может оказаться менее эффективной против новых штаммов коронавируса. Он отметил, что подобные опасения существуют относительно всех известных вакцин.

«Мы надеемся, что сумеем провести международные исследования как минимум сывороток, которые мы получаем, на тех штаммах, которые циркулируют в других странах, чтобы быть готовыми к тому, что начнется дрейф, замена штамма», — сказал представитель центра Чумакова. Также сотрудники стараются добиться того, чтобы вакцина «перекрывала» как можно больше штаммов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили , что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», эффективна против новых штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии.