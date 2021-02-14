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В Роспотребнадзоре рассказали, когда отменят масочный режим 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
Масочный режим не отменят до иммунизации 60% населения
Фото: depositphotos.com
Ношение масок не дает стопроцентной защиты от коронавируса, но эта мера остается "неплохим механизмом" для борьбы с эпидемией, заявил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"До тех пор, пока не будет иммунизировано больше 60 процентов населения, отменять масочный режим совершенно нецелесообразно", — сказал он в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Специалист добавил, что именно благодаря такому "нехитрому приспособлению", как маски, распространение вируса удалось сдержать в контролируемых пределах.
Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в случае массовой вакцинации отказаться от ограничений можно будет к концу года. А аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что масочный режим отменят уже в апреле.
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Коронавирус , Вадим Покровский , Анатолий Альтштейн , Владимир Болибок , Роспотребнадзор , Радиостанция "Говорит Москва"
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