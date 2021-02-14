Масочный режим не отменят до иммунизации 60% населения

Ношение масок не дает стопроцентной защиты от коронавируса, но эта мера остается "неплохим механизмом" для борьбы с эпидемией, заявил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
"До тех пор, пока не будет иммунизировано больше 60 процентов населения, отменять масочный режим совершенно нецелесообразно", — сказал он в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Специалист добавил, что именно благодаря такому "нехитрому приспособлению", как маски, распространение вируса удалось сдержать в контролируемых пределах.
Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в случае массовой вакцинации отказаться от ограничений можно будет к концу года. А аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что масочный режим отменят уже в апреле.