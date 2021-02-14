Эксперт: создание новой вакцины может занять около года

"Технологические возможности новых вакцин против новых вариантов [коронавируса], безусловно, существуют. Если говорить про существующие вакцины, разработка может занять по старой технологии около двух-трех месяцев, а затем — лабораторные исследования и испытания на людях. Как говорит [директор центра Александр] Гинцбург, создать вакцину на основе уже имеющейся платформы, если говорить о "Спутнике", технологически довольно быстрый процесс, все остальное займет много времени, не меньше года", — сказал он.