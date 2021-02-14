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Эксперт: создание новой вакцины от коронавируса из-за его мутаций может занять около года 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Эксперт: создание новой вакцины может занять около года
Фото: depositphotos.com
Создание новой вакцины от коронавируса, в случае если существующие перестанут действовать из-за его мутаций, займет не меньше года. Такое мнение высказал радиостанции "Говорит Москва" в воскресенье руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

"Технологические возможности новых вакцин против новых вариантов [коронавируса], безусловно, существуют. Если говорить про существующие вакцины, разработка может занять по старой технологии около двух-трех месяцев, а затем — лабораторные исследования и испытания на людях. Как говорит [директор центра Александр] Гинцбург, создать вакцину на основе уже имеющейся платформы, если говорить о "Спутнике", технологически довольно быстрый процесс, все остальное займет много времени, не меньше года", — сказал он.

Ранее Гинцбург сообщил, что специалисты Центра им. Н. Ф. Гамалеи разработали технологию, которая позволит быстро создавать вакцины сразу против нескольких мутаций коронавируса.
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Комментарии 3
Коронавирус , Александр Бутенко , Радиостанция "Говорит Москва"
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