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Названы два вероятных сценария пандемии коронавируса в 2021 году 

Lenta.ru 4 часа назад
Названы два вероятных сценария пандемии в 2021 году
Фото: Lenta.ru
Пандемия коронавируса в 2021 году может как закончиться, так продолжиться, заявил главврач московской клинической больницы №15 имени Филатова, доцент кафедры госпитальной терапии №1 РНИМУ имени Пирогова Валерий Вечорко. Его слова передает «Московский комсомолец».
Он считает, если пандемия завершится, то будут проводиться активные анализы психологической и физической реабилитации после коронавируса, а также изучение эффектов вакцинации. Вечорко также заметил, что если пандемия продолжится, то популярными станут исследования эффективности вакцин, а также продолжится активная работа над усовершенствованием диагностики заболевания. Например, работа по улучшению системы тестирования, а также рентгенов и КТ.
Врач также допустил, что вакцинация может происходить разными препаратами в зависимости от появления новых штаммов коронавируса.
Ранее профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский отметил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России ожидается не раньше осени, однако он будет не таким резким, как в аналогичный период прошлого года.
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Коронавирус , Алексей Аграновский , МГУ , Московский комсомолец
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