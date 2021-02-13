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Ученые доказали неэффективность лечения коронавируса витаминами 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Ученые доказали неэффективность лечения C0VID-19 витаминами
Фото: Lenta.ru
Лечение коронавируса витамином С и цинком неэффективно и может принести вред организму. Прием такой терапии не сокращает время болезни, доказано в научной статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open.
Ученые провели эксперимент, в котором разделили 214 подопытных на четыре группы. Три из них получали указанные добавки по отдельности или вместе, а четвертая получила обычный уход, включая отдых и жаропонижающие препараты.

«Высокие дозы глюконата цинка цинка, аскорбиновой кислоты (витамина С) или обеих добавок не уменьшали симптомов SARS-CoV-2»,

— заявил кардиолог клиники Кливленда доктор Милинд Десаи и команда из Клиники Кливленда. При этом в группах, которые получали добавки, был зафиксирован ряд побочных эффектов от слишком больших доз препаратов. Речь идет о тошноте, диарее и спазмах желудка.
Как отмечает CNN, прием цинка в первые сутки после обнаружения симптомов простуды помогает сократить время заболевания лишь на один день. При этом дневная норма витамина С не должна составлять более 75 миллиграмм для женщин и 90 — для мужчин.
Ранее сообщалось, что причину мутации коронавируса нашли в одном из способов его лечения — переливании плазмы переболевших пациентов. Кроме того, изменениям вируса способствуют хронические инфекции или слабый иммунитет.
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Коронавирус , CNN
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