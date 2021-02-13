Биолог: вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19 

“Надо учесть, что сейчас появляются бесстрашные и безмасочные вакцинированные и некоторые из них распространят бессимптомно вирус. Прививка не гарантирует отсутствие вируса в носоглотке, она всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает легкое или бессимптомное течение болезни”, — пояснила она.