Биолог: вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19 

Люди, получившие вакцину от коронавируса, могут быть бессимптомными распространителями COVID-19, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
“Надо учесть, что сейчас появляются бесстрашные и безмасочные вакцинированные и некоторые из них распространят бессимптомно вирус. Прививка не гарантирует отсутствие вируса в носоглотке, она всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает легкое или бессимптомное течение болезни”, — пояснила она.
Биолог отметила, что любая из применяемых в настоящее время вакцин от COVID-19 не избавляет вакцинированного от необходимости носить маску.
Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.
В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.
Как сообщил 10 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко, в вакцинации от коронавируса участвуют все регионы, доставлено более четырех миллионов доз вакцины, еще два миллиона в пути.