Ситуация с коронавирусом в Великобритании не становится легче вот уже много месяцев. Жители королевства в соцсетях пишут, что "уже начали сходить с ума от карантина длиною в жизнь". Так, страна переживает третий локдаун за год.

Причем третий локдаун был введен из-за нового "британского" штамма коронавируса, и такая ситуация "добила" даже самых стойких. Жители рассказывают, что во время первого локдауна в марте 2020 в стране чувствовалось особое единение и воодушевление, но к декабрю все стало похоже на затянутую войну, и у многих попросту начали сдавать нервы.

В третий раз обстановка в стране стала еще тревожнее — новый штамм, безработица, "удаленка", вакцинация. Ситуацию усложняют противоречивые меры британского правительства. Страну разделили на три уровня опасности с разными мерами ограничений.

Там, где опасность заражения была меньше пабам предписывалось закрываться не позднее 10 часов (вместо обычных 11) и продавать алкоголь только с «основательной» едой. Вся страна начала обсуждать, что же власти считают основательной едой. Вскоре дошло до того, что одному из министров Майклу Гоуву пришлось официально отвечать на вопрос, считается ли основательной едой шотландское яйцо (вареное яйцо, запеченное в мясном фарше).

На фоне неразберихи внутри страны и вспышек нового штамма в январе весь мир постепенно стал закрывать авиасообщение с Великобританией. Это заставило граждан еще больше паниковать.

При этом странные правила перестали понимать даже те, кто должен обеспечивать их выполнение. Так, в СМИ громко обсуждался штраф в отношении двух девушек, прогуливающихся по лесу с чашкой чая. Полиция решила, что это не прогулка, а пикник и выписала девушкам штраф, потому что пикники сейчас запрещены. Правда после шумихи в прессе, штрафы были аннулированы.

Британские социологи при этом отмечают, что люди в стране стали более агрессивными и грубыми, часть людей уже серьезно паникует, а дисциплина начала серьезно хромать. Фиксируется большое число нарушений ограничений, а многие люди просто не верят в предупреждения.

Граждане в ужасе и от мер правительства, касающихся зарубежных поездок. Так, власти составили список из 33 опасных стран, и всех возвращающихся оттуда граждан обяжут заплатить 1750 фунтов стерлингов (около 180 тысяч рублей) за "карантин-отель", транспорт и тестирование. За нарушения правил выезда, штрафы поднимут до 10 тысяч фунтов стерлингов (около миллиона рублей). Но наказывать могут и реальным тюремным заключением, сроком до 10 лет.