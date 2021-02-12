Потливость и усталость: врач назвал симптомы постковидного синдрома

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«Это признаки поражения центральной нервной системы периферической», — сказал он.

Врач отметил, что постковидный синдром также проявляется в виде депрессии, поражения сердечно-сосудистой системы, изменения функции почек. В таких случаях необходима реабилитация, программу которой должен разрабатывать профильный врач.