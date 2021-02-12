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Врач назвал симптомы постковидного синдрома 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Потливость и усталость: врач назвал симптомы постковидного синдрома
Фото: Lenta.ru
Основными признаками посковидного синдрома считаются потливость, нарушение внимания и повышенная утомляемость, когда привычные физические нагрузки кажутся непосильными. Эти симптомы назвал директор Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава Игорь Никитин, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Это признаки поражения центральной нервной системы периферической», — сказал он.

Врач отметил, что постковидный синдром также проявляется в виде депрессии, поражения сердечно-сосудистой системы, изменения функции почек. В таких случаях необходима реабилитация, программу которой должен разрабатывать профильный врач.
Ранее иммунолог Илья Кукин предупредил недавно перенесших COVID-19 россиян об опасности резкого возвращения к интенсивным тренировкам. Такие нагрузки на организм могут привести к тяжелому постковидному состоянию или вызвать повторное заболевание.
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Коронавирус , Игорь Никитин , Илья Кукин , Минздрав РФ , АГН "Москва"
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