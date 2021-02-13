В России описали все функции антител к вирусам 

Только 10-20 процентов антител, вырабатываемых к любому вирусу, эффективны против него. В некоторых случаях «лишние» антитела могут даже мешать, так как они не будут пускать вируснейтрализующие антитела к вирусу. Такую специфику ТАСС описал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

«Иммунная система априори "не знает", какое из антител окажется эффективнее, и вырабатывает случайным образом целый "пул" антител. Однако большая часть из них не будет вируснейтрализующей»,

— пояснил специалист. При этом большинство тестов показывают уровень всех антител, а не только эффективных — выявить же вируснейтрализующие белки возможно только в специализированных лабораториях, используя живой вирус.

По словам Лукашева, антитела не всегда предназначены для предотвращения заражения: они также могут помочь организму справиться с инфекцией быстро и незаметно для человека или снизить вероятность тяжелого течения заболевания. Необходимо понимать, что в первые дни после заражения вирус размножается на слизистых оболочках, в то время как антитела расположены в крови, добавил он.

«То есть они не особенно препятствуют заражению и первичному размножению вируса. Поэтому когда много антител — это хорошо, но даже это не может на 100 процентов гарантировать, что клетки в ротоглотке не могут быть заражены»,

— подчеркнул эксперт.