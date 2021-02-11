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Россиянка перенесла COVID-19 и описала 100-процентное поражение легких 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россиянка перенесла COVID-19 со 100-процентным поражением легких
Фото: Lenta.ru
Пациентка НИИ имени Склифосовского перенесла COVID-19 со 100-процентным поражением легких и описала, что чувствовала во время болезни. Ее слова приводятся в Telegram-канале социального комплекса Москвы.

«Я не могла готовить, стоять, говорить. Чувствовала, что не хватает кислорода», — вспоминает женщина.

Она долгое время лечилась самостоятельно, в связи с чем и произошло ухудшение состояния с последующей госпитализацией.
Ее лечили на протяжении двух месяцев, три недели она провела в реанимации. Россиянка проходила не только основную терапию, но и лечение с помощью гипербарической оксигенации (насыщение пациента кислородом под высоким давлением).
Ранее врачи спасли беременную россиянку с полным поражением легких и ее ребенка, который родился абсолютно здоровым. Женщина заразилась коронавирусом на 32-й неделе беременности. После самостоятельного лечения она обратилась за медицинской помощью. Оказалось, что плод не получал достаточно кислорода, и было решено сделать женщине кесарево сечение.
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