Врач рассказал, кому подходит плазма с антителами от COVID-19 

Плазма с антителами к коронавирусу подходит не всем заболевшим, кроме того, большая часть заболевших справляется с COVID-19 самостоятельно, сообщил РИА Новости заведующий отделением клинической и производственной трансфузиологии и гравитационной хирургии крови ГБУЗ города Москвы "Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского" Александр Костин

Ранее Костин сообщил, что антиковидную плазму перестали брать у людей, перенесших коронавирус в тяжелой форме, сейчас она принимается только после легкой или бессимптомной. По его словам, большинство доноров антиковидной плазмы сейчас — это люди, перенесшие коронавирус бессимптомно или легкой форме, но получившие высокий титр антител.

"Назначить переливание плазмы с антителами к COVID-19 слишком рано, когда неясно, по какому сценарию пойдет болезнь, то есть у пациентов, переносящих заболевание в легкой форме, — неправильно. Необходимо понять, как реагирует пациент. Назначить поздно, когда пациент уже на ИВЛ или болеет больше 10 дней, тоже плохо. При этом плазма уже не подействует. Необходимо поймать то "окно", когда болезнь прогрессирует, а антитела отсутствуют", — сообщил Костин.

Вместе с тем специалист отметил, что большинство заболевших справляется с коронавирусной инфекцией самостоятельно.