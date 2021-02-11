Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Стопкоронавирус.рф

В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в странах Европы 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в Европе
Фото: depositphotos.com
Заболеваемость COVID-19 и число жертв коронавируса в Европе уменьшается. Об этом сообщил в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.

"Несмотря на то, что каждую неделю в Европейском регионе регистрируется более миллиона случаев инфицирования, общая заболеваемость COVID-19 снижается в течение четырех недель подряд, а в течение двух недель уменьшилось число новых смертей", — отметил он.

По данным из почти 20 стран, количество госпитализаций из-за COVID-19 снизилось с 13 до 11 на 100 тыс. человек в период с 18 по 31 января, добавил Клюге. При этом, по его словам, вызывает озабоченность распространение мутировавших вариантов коронавируса. Так, об обнаружении южноафриканского штамма сообщили в 19 странах Европы.
Глава Европейского бюро предупредил об опасности слишком быстрой отмены ограничительных мер.

"Я должен повторить, что решения об отмене мер общественного здравоохранения и социальных мер должны подкрепляться данными, основанными на эпидемиологической оценке и возможностях системы здравоохранения. Критерии должны быть основаны на доказательствах, а не на наблюдениях за относительным прогрессом", — подчеркнул он.

Согласно последним данным, в 29 из 37 стран, которые в настоящее время проводят вакцинацию в Европейском регионе, 7,8 млн человек — 1,5% населения — уже получили прививку от коронавируса. Количество введенных доз вакцины превысило количество зарегистрированных случаев — 41 млн доз по сравнению с 36 млн случаев инфицирования.
По данным ВОЗ на 10 февраля, в 17 государствах и территориях Европейского региона заболеваемость за 14 дней составила более 400 зарегистрированных случаев на каждые 100 тыс. человек.
Видео дня. Тревожные признаки проблем с сердцем
ТАСС: последние новости
В Минздраве назвали напряженной ситуацию с коронавирусом в некоторых регионах В Минздраве назвали напряженной ситуацию с коронавирусом в некоторых регионах В Великобритании выделили новые симптомы, указывающие на заражение COVID-19 В Великобритании выделили новые симптомы, указывающие на заражение COVID-19 Ученые предупредили, что нормативы социальной дистанции работают не всегда Ученые предупредили, что нормативы социальной дистанции работают не всегда
Комментарии
Коронавирус , Ханс Клюге , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Первые признаки проблем с сердцем
12:15
Первые признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
09:01
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
ЗОЖ
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
07:10
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Как быстро вылечить простуду и грипп
06:10
Как быстро вылечить простуду и грипп
Болезни и лекарства
Как проверить себя на туннельный синдром
06:10
Как проверить себя на туннельный синдром
Болезни и лекарства
Почему нельзя будить лунатиков
08:11
Почему нельзя будить лунатиков
Болезни и лекарства
Почему люди грызут ногти
04:57
Почему люди грызут ногти
Болезни и лекарства
Какие симптомы предупреждают о проблемах с сердцем
08:51
Какие симптомы предупреждают о проблемах с сердцем
Болезни и лекарства
Чем опасен для человека ночной образ жизни
06:10
Чем опасен для человека ночной образ жизни
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение