В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в Европе

Заболеваемость COVID-19 и число жертв коронавируса в Европе уменьшается. Об этом сообщил в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.

"Несмотря на то, что каждую неделю в Европейском регионе регистрируется более миллиона случаев инфицирования, общая заболеваемость COVID-19 снижается в течение четырех недель подряд, а в течение двух недель уменьшилось число новых смертей", — отметил он.

По данным из почти 20 стран, количество госпитализаций из-за COVID-19 снизилось с 13 до 11 на 100 тыс. человек в период с 18 по 31 января, добавил Клюге. При этом, по его словам, вызывает озабоченность распространение мутировавших вариантов коронавируса. Так, об обнаружении южноафриканского штамма сообщили в 19 странах Европы.

Глава Европейского бюро предупредил об опасности слишком быстрой отмены ограничительных мер.

"Я должен повторить, что решения об отмене мер общественного здравоохранения и социальных мер должны подкрепляться данными, основанными на эпидемиологической оценке и возможностях системы здравоохранения. Критерии должны быть основаны на доказательствах, а не на наблюдениях за относительным прогрессом", — подчеркнул он.

Согласно последним данным, в 29 из 37 стран, которые в настоящее время проводят вакцинацию в Европейском регионе, 7,8 млн человек — 1,5% населения — уже получили прививку от коронавируса. Количество введенных доз вакцины превысило количество зарегистрированных случаев — 41 млн доз по сравнению с 36 млн случаев инфицирования.

По данным ВОЗ на 10 февраля, в 17 государствах и территориях Европейского региона заболеваемость за 14 дней составила более 400 зарегистрированных случаев на каждые 100 тыс. человек.