Врач нашел взаимосвязь икоты и коронавируса

Икота — редкий симптом ковида. Об этом заявил российский врач, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, доктор медицинских науки Владимир Парфенов в беседе с агентством "Москва". В некоторых случаях, считает медик, именно икота является одним из первых симптомов коронавируса.
"Икота может послужить причиной не только визита в поликлинику, но и экстренного обращения за медицинской помощью. По некоторым данным, икота составляет 55 из 100 тыс. случаев обращений в больницу по различным каналам. Наиболее часто причиной икоты служит поражение желудочно-кишечного тракта или нервной системы",
— пояснил врач, отметив, что всего науке известно около сотни причин икоты.
Ранее "Рамблер" писал, что врач назвал нестандартные причины головной боли.