Врач нашел взаимосвязь икоты и коронавируса

"Икота может послужить причиной не только визита в поликлинику, но и экстренного обращения за медицинской помощью. По некоторым данным, икота составляет 55 из 100 тыс. случаев обращений в больницу по различным каналам. Наиболее часто причиной икоты служит поражение желудочно-кишечного тракта или нервной системы",