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Приступ икоты связали с коронавирусом 

Стелла Шмель 2 часа назад
Врач нашел взаимосвязь икоты и коронавируса
Фото: depositphotos.com
Икота — редкий симптом ковида. Об этом заявил российский врач, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, доктор медицинских науки Владимир Парфенов в беседе с агентством "Москва". В некоторых случаях, считает медик, именно икота является одним из первых симптомов коронавируса.

"Икота может послужить причиной не только визита в поликлинику, но и экстренного обращения за медицинской помощью. По некоторым данным, икота составляет 55 из 100 тыс. случаев обращений в больницу по различным каналам. Наиболее часто причиной икоты служит поражение желудочно-кишечного тракта или нервной системы",

— пояснил врач, отметив, что всего науке известно около сотни причин икоты.
Ранее "Рамблер" писал, что врач назвал нестандартные причины головной боли.
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