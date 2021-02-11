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Стопкоронавирус.рф

Российский врач назвал один из редких симптомов коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Врач назвал икоту одним из редких симптомов коронавируса
Фото: РИА Новости
Приступы икоты в редких случаях могут быть первым симптомом коронавируса. Его назвал российский врач, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, доктор медицинских науки Владимир Парфенов, передает агентство «Москва».
По словам Парфенова, в 2020 году в электронной библиотеке Pubmed появилось семь публикаций по теме «Икота.COVID-19». Он отметил, что особенностей икоты при коронавирусе нет.
Наиболее часто икота возникает при поражении желудочно-кишечного тракта или нервной системы, всего науке известно около 100 возможных причин ее появления. К ней могут привести инсульты, травмы и опухоли головного мозга, однако в большинстве таких случаев икота сочетается с другими симптомами поражения нервной системы, объяснил врач. Часто причиной становятся стресс и эмоциональные расстройства.
Ранее врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, что у 37 процентов заразившихся коронавирусом возникают проблемы со сном, однако такое явление распространено и у здоровых россиян, которые стали хуже спать из-за тревожности. По словам медика, больные теряют сон или он ухудшается, но по мере развития болезни они начинают спать больше обычного.
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Коронавирус , АГН "Москва"
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