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Стопкоронавирус.рф

Иммунолог назвал условие для отмены масочного режима в России 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Иммунолог рассказал, что москвичи смогут снять маски летом
Фото: Алексей Танюшин / «Коммерсантъ»
Для отмены масочного режима в России нужно соответствие определенной формуле. Такое условие назвал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, передает НСН.
По словам Жемчугова, эпидемия останавливается при наличии иммунитета у 70 процентов населения региона. Чтобы подсчитать текущий размер этой прослойки, надо к количеству контактировавших с вирусом людей, по данным положительных тестов ПЦР, прибавить уже вакцинированных. При этом не надо забывать о тех, кто переболел в невидимой форме — их в 10 раз больше, чем выявленных зараженных.
Таким образом получится цифра, которую надо соотнести с численностью населения региона. Каждый субъект может это легко посчитать, заявил Жемчугов.
Он предположил, что жители Москвы смогут снять маски к началу лета — к этому моменту коллективный иммунитет с учетом вакцинации достигнет 70-80 процентов. Кроме того, мэр Сергей Собянин сообщил, что в столице уже более 50 процентов жителей имеют иммунитет к коронавирусу, напомнил иммунолог.
9 февраля глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с пятницы, 12 февраля, в регионе отменяется обязательное ношение масок. Он пояснил, что многие жители уже переболели коронавирусом, но тем, кто еще не столкнулся с инфекцией, стоит носить маски в общественных местах. Удмуртия стала первым регионом России, в котором отменили обязательное ношение масок.
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Коронавирус , Александр Бречалов , Владислав Жемчугов , Сергей Собянин
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