Иммунолог рассказал, что москвичи смогут снять маски летом

Для отмены масочного режима в России нужно соответствие определенной формуле. Такое условие назвал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов , передает НСН.

По словам Жемчугова, эпидемия останавливается при наличии иммунитета у 70 процентов населения региона. Чтобы подсчитать текущий размер этой прослойки, надо к количеству контактировавших с вирусом людей, по данным положительных тестов ПЦР, прибавить уже вакцинированных. При этом не надо забывать о тех, кто переболел в невидимой форме — их в 10 раз больше, чем выявленных зараженных.

Таким образом получится цифра, которую надо соотнести с численностью населения региона. Каждый субъект может это легко посчитать, заявил Жемчугов.

Он предположил, что жители Москвы смогут снять маски к началу лета — к этому моменту коллективный иммунитет с учетом вакцинации достигнет 70-80 процентов. Кроме того, мэр Сергей Собянин сообщил, что в столице уже более 50 процентов жителей имеют иммунитет к коронавирусу, напомнил иммунолог.