Малышева раскрыла главные факты о мутации коронавируса 

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в своем Instagram -аккаунте раскрыла главные факты о мутации коронавируса.

Медик заявила, что британская мутация COVID-19 не должна быть опасна, поскольку смертность от нее составляет всего 0,4 процента. При этом в целом смертность от коронавируса оценивается в 1,15 процента. Поэтому, считает Малышева, британский штамм в три раза слабее.

Она объяснила, что мутации COVID-19 происходят из-за того, что вирусу нужно проникать в клеточный геном.

«Мутируют и другие вирусы, причем у гриппа этот процесс идет значительно активнее»,

— сказала врач.

Малышева заключила, что вакцина против коронавируса в том числе эффективна в борьбе с британским штаммом. Медик призвала россиян не реагировать на псевдосенсации, а анализировать и сопоставлять реальные факты.