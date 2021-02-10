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Стопкоронавирус.рф

Малышева раскрыла главные факты о мутации коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Малышева раскрыла главные факты о мутации коронавируса
Фото: @malysheva.live
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в своем Instagram-аккаунте раскрыла главные факты о мутации коронавируса.
Медик заявила, что британская мутация COVID-19 не должна быть опасна, поскольку смертность от нее составляет всего 0,4 процента. При этом в целом смертность от коронавируса оценивается в 1,15 процента. Поэтому, считает Малышева, британский штамм в три раза слабее.
Она объяснила, что мутации COVID-19 происходят из-за того, что вирусу нужно проникать в клеточный геном.

«Мутируют и другие вирусы, причем у гриппа этот процесс идет значительно активнее»,

— сказала врач.
Малышева заключила, что вакцина против коронавируса в том числе эффективна в борьбе с британским штаммом. Медик призвала россиян не реагировать на псевдосенсации, а анализировать и сопоставлять реальные факты.
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Коронавирус , Елена Малышева
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