Эксперт: иммунная память важнее антител к коронавирусу 

В случае появления новых мутаций коронавируса, против которых существующие вакцины будут недостаточно эффективны, есть основания считать, что у привитых и переболевших будет работать механизм иммунной памяти, который позволит защитить организм, рассказала в интервью РИА Новости иммунолог, заведующая отделением университетской клиники иерусалимской больницы Хадасса Эйн-Керем профессор Полина Степенская.

В настоящее время, по мнению иммунолога, нет и причин сомневаться в эффективности вакцины против существующих мутаций.

"В чем проблема коронавируса — в том, что наша иммунная система с ним столкнулась в первый раз. А в тот момент, когда она будет знать, что это такое, то следующее столкновение должно быть намного легче, потому что у нас есть клетки иммунной памяти. Самое главное даже не антитела, а то, что вырабатываются клетки иммунной памяти",

— сказала профессор Степенская.