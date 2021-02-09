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Стопкоронавирус.рф

Жители «миллионников» попали в приоритетную группу для вакцинации от COVID-19 

Мария Грибова 9 февраля 2021
Жители «миллионников» попали в приоритетную группу для вакцинации
Фото: РИА Новости
Министерство здравоохранения расширило категорию россиян для вакцинации от коронавируса. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В приоритетную группу попали лица в возрасте 60 лет и старше, а также граждане, проживающие в городах с численностью населения один миллион и более.
Также к этой группе относят работников медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, лица, проживающие в организациях социального обслуживания, лица с хроническими заболеваниями.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Мясников назвал снижение веса симптомом рака поджелудочной.
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Коронавирус , COVID-19 , Минздрав РФ
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