Жители «миллиоников» попали в приоритетную группу для вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения расширило категорию россиян для вакцинации от коронавируса в рамках календаря профилактических прививок. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, в приоритетную категорию первого уровня попали лица в возрасте 60 лет и старше, а также граждане, проживающие в городах с численностью населения один миллион и более. Также к этой группе относятся работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, лица, проживающие в организациях социального обслуживания, лица с хроническими заболеваниями.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил , что Россия до июня может вакцинировать от коронавируса всех желающих граждан страны. По его словам, Россия фактически стала единственной страной в мире, которая может привить всех желающих граждан до лета. Глава РФПИ отметил, что на иностранные рынки сейчас поставляются лишь небольшие количества вакцин.

Вакцинация от коронавируса групп риска в России началась 5 декабря 2020-го, препарат получали в том числе медики, учителя, социальные работники. 18 декабря в стране началась массовая добровольная вакцинация, ее в основном проводят препаратом «Спутник V».