Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Стопкоронавирус.рф

Еще одна категория россиян стала приоритетной для вакцинации от COVID-19 

Lenta.ru 2 часа назад
Жители «миллиоников» попали в приоритетную группу для вакцинации от COVID-19
Фото: РИА Новости
Министерство здравоохранения расширило категорию россиян для вакцинации от коронавируса в рамках календаря профилактических прививок. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, в приоритетную категорию первого уровня попали лица в возрасте 60 лет и старше, а также граждане, проживающие в городах с численностью населения один миллион и более. Также к этой группе относятся работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, лица, проживающие в организациях социального обслуживания, лица с хроническими заболеваниями.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия до июня может вакцинировать от коронавируса всех желающих граждан страны. По его словам, Россия фактически стала единственной страной в мире, которая может привить всех желающих граждан до лета. Глава РФПИ отметил, что на иностранные рынки сейчас поставляются лишь небольшие количества вакцин.
Вакцинация от коронавируса групп риска в России началась 5 декабря 2020-го, препарат получали в том числе медики, учителя, социальные работники. 18 декабря в стране началась массовая добровольная вакцинация, ее в основном проводят препаратом «Спутник V».
Видео дня. Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
Последние новости
Россию призвали обвалить курс рубля Россию призвали обвалить курс рубля В ЕС анонсировали решение века в отношении России В ЕС анонсировали решение века в отношении России Эксперты ВОЗ отработали четыре версии передачи коронавируса человеку Эксперты ВОЗ отработали четыре версии передачи коронавируса человеку
Комментарии 1
Коронавирус , Кирилл Дмитриев , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
09:01
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
ЗОЖ
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
07:10
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Как быстро вылечить простуду и грипп
06:10
Как быстро вылечить простуду и грипп
Болезни и лекарства
Как проверить себя на туннельный синдром
06:10
Как проверить себя на туннельный синдром
Болезни и лекарства
Почему нельзя будить лунатиков
08:11
Почему нельзя будить лунатиков
Болезни и лекарства
Почему люди грызут ногти
04:57
Почему люди грызут ногти
Болезни и лекарства
Какие симптомы предупреждают о проблемах с сердцем
08:51
Какие симптомы предупреждают о проблемах с сердцем
Болезни и лекарства
Чем опасен для человека ночной образ жизни
06:10
Чем опасен для человека ночной образ жизни
ЗОЖ
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
06:10
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение