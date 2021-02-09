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Первый российский регион отменил обязательное ношение масок 

Lenta.ru 2 часа назад
Удмуртия отменила обязательное ношение масок
Фото: Lenta.ru
Удмуртия стала первым российским регионом, отменившим обязательное ношение масок. Соответствующее решение принял глава республики Александр Бречалов. Об этом он заявил в ходе прямого эфира во «ВКонтакте».
С пятницы, 12 февраля, соблюдение масочного режима будет носить рекомендательный характер. По словам Бречалова, многие жители региона уже переболели коронавирусом. В то же время он призвал россиян, которые еще не сталкивались с инфекцией или получили первый или второй компонент вакцины, «поберечься» и носить маску в общественных местах, в том числе транспорте, магазинах и театрах.
Бречалов пояснил, что надеется «на элемент общественного договора».

«Мы, естественно, идем на встречу предпринимателям. Но при этом [продавцы] за прилавком магазинов должны находиться в масках», — добавил глава республики.

Кроме того, с 10 февраля в Удмуртии снимут ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров и театров. Спортивные мероприятия разрешат посещать всем жителям, кроме россиян старше 65 лет, залы при этом должны быть заполнены не более чем наполовину.
В январе глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала отказ от масок в 2021 году. По ее словам, иммунитет к коронавирусу есть в среднем у 20-25 процентов россиян. В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко утверждал, что продолжать носить маски необходимо до момента формирования популяционного иммунитета к COVID-19.
Всеобщий масочный режим начал действовать в России с октября 2020 года. Маску обязательно надевать при входе в лифт, общественный транспорт, такси, а также при нахождении на парковке, в местах массового пребывания людей, где одновременно находятся более 50 человек.
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Коронавирус , Александр Бречалов , Анна Попова , Михаил Мурашко , Роспотребнадзор
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