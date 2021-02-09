Удмуртия отменила обязательное ношение масок

Удмуртия стала первым российским регионом, отменившим обязательное ношение масок. Соответствующее решение принял глава республики Александр Бречалов . Об этом он заявил в ходе прямого эфира во «ВКонтакте»

С пятницы, 12 февраля, соблюдение масочного режима будет носить рекомендательный характер. По словам Бречалова, многие жители региона уже переболели коронавирусом. В то же время он призвал россиян, которые еще не сталкивались с инфекцией или получили первый или второй компонент вакцины, «поберечься» и носить маску в общественных местах, в том числе транспорте, магазинах и театрах.

Бречалов пояснил, что надеется «на элемент общественного договора».

«Мы, естественно, идем на встречу предпринимателям. Но при этом [продавцы] за прилавком магазинов должны находиться в масках», — добавил глава республики.

Кроме того, с 10 февраля в Удмуртии снимут ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров и театров. Спортивные мероприятия разрешат посещать всем жителям, кроме россиян старше 65 лет, залы при этом должны быть заполнены не более чем наполовину.

Анна Попова В январе глава Роспотребнадзора спрогнозировала отказ от масок в 2021 году. По ее словам, иммунитет к коронавирусу есть в среднем у 20-25 процентов россиян. В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко утверждал , что продолжать носить маски необходимо до момента формирования популяционного иммунитета к COVID-19.