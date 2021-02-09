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Психиатр рассказала о расстройствах переболевших COVID-19 

Lenta.ru 43 минуты назад
Психиатр рассказала о расстройствах переболевших COVID-19
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
У переболевших коронавирусом могут возникнуть психические расстройства, раздражительность и паника. Об этом рассказала российский доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Анна Васильева, передает NEWS.ru.
Васильева пояснила, что одним из последствий коронавируса может стать поствирусная астения, проявляющаяся в том числе эмоциональной неустойчивостью, забывчивостью и трудностями сосредоточения, беспокойством о своем здоровье.
В начале пандемии преобладали тревожные расстройства, однако сейчас стало больше депрессивных состояний из-за потерь, утрат и истощением адаптационного ресурса. Васильева добавила, что большая тенденция к росту психических расстройств наблюдается в регионах России.
В профилактике таких расстройств может помочь информированность о типичных признаках эмоциональных психоневрологических последствиях инфекции, возможностях специализированной медпомощи.
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Коронавирус , Анна Васильева
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