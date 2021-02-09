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Определен настоящий риск смерти от коронавируса из-за диабета 

Lenta.ru 6 часов назад
Определен точный риск смерти от коронавируса из-за диабета
Фото: Globallookpress.com
У людей среднего возраста с диабетом 2-го типа риск смерти от коронавирусной инфекции непропорционально выше, чем у пациентов других возрастов. Тревожное открытие ученых Эксетерского университета может заставить врачей пересмотреть вопрос о приоритетных группах по вакцинации от COVID-19. Об исследовании, принятом к публикации в журнале Diabetologia, кратко рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Хотя в абсолютном выражении настоящий риск не слишком высок, люди среднего возраста с диабетом наиболее уязвимы, чем люди того же возраста, не имеющие проблем с толерантностью к глюкозе. Как определили специалисты, пациент 50-летнего возраста с диабетом 2-го типа имеет одинаковые шансы умереть от COVID-19 с человеком 66 лет без диабета. Однако эта разница уменьшается с возрастом: вероятность смерти равна у 70-летнего человека с диабетом и у 78-летнего без диабета.
Хотя в Великобритании и Германии люди с неинсулинозависимым диабетом входят в приоритетную группу по вакцинации, во многих других странах это не так, хотя диабет 2-го типа широко распространен и затрагивает многие группы населения. Авторы работы советуют людям с метаболическим заболеванием как можно быстрее сделать прививку, когда она будет для них доступна.
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