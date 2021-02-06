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Стопкоронавирус.рф

Российские врачи нашли необычный способ реабилитации после COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 6 февраля 2021
Врачи из Госпиталя ветеранов в Екатеринбурге начали применять барокамеры для реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, сообщает Ura.ru.
По словам сотрудников медицинского учреждения, оборудование помогает привести в порядок легкие, а также насытить кислородом другие системы организма.
Как объяснил врач-физиотерапевт Евгений Дербышев, кислород подается в камеру под повышенным давлением.

"Если где-то есть блок в прохождении крови и передаче кислорода, мы в обход него насыщаем кислородом клетку, пострадавшую в результате пневмонии",

— уточнил специалист.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Евгений Дербышев , РИА Ura.ru
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