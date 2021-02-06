Российские врачи нашли необычный способ реабилитации после COVID-19 

Врачи из Госпиталя ветеранов в Екатеринбурге начали применять барокамеры для реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, сообщает Ura.ru.
По словам сотрудников медицинского учреждения, оборудование помогает привести в порядок легкие, а также насытить кислородом другие системы организма.
Как объяснил врач-физиотерапевт Евгений Дербышев, кислород подается в камеру под повышенным давлением.
"Если где-то есть блок в прохождении крови и передаче кислорода, мы в обход него насыщаем кислородом клетку, пострадавшую в результате пневмонии",
— уточнил специалист.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.