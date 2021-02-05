Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Стопкоронавирус.рф

Болезнь Альцгеймера связали с коронавирусом 

Lenta.ru 2 часа назад
Болезнь Альцгеймера связали с коронавирусом
Фото: Lenta.ru
Исследователи обнаружили связь между неизлечимой болезнью Альцгеймера и тяжелым течением COVID-19. Оказалось, что ген ApoE4, увеличивающий риск синильной деменции, также усиливает восприимчивость человека к коронавирусу. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Stem Cell.
Исследователи вырастили клетки мозга (нейроны и астроциты) из плюрипотентных стволовых клеток, после чего заразили их SARS-CoV-2. Так как пациенты с COVID-19 часто теряют чувство вкуса и запаха, команда предположила, что вирус оказывает неврологический эффект. Это подтвердилось тем, что нейроны и астроциты оказались восприимчивыми к инфекции, при этом астроциты усиливают поражение мозга вирусом.
Также ученые вырастили нервные клетки, у которых ген ApoE4 был заменен на нейтральный ApoE3. В результате вирус начал оказывать меньшее воздействие на нейроны и астроциты в отличие от гораздо более серьезного эффекта в клетках с ApoE4.
Кроме того, было продемонстрировано, что противовирусный препарат ремдесивир снижал вирусную нагрузку в астроцитах и предотвращал гибель клеток, а также процессы нейродегенерации.
Видео дня. Как проверить себя на туннельный синдром
Последние новости
В Польше оценили шансы остановить завершение «Северного потока-2» В Польше оценили шансы остановить завершение «Северного потока-2» В США назвали преимущества российской вакцины «Спутник V» В США назвали преимущества российской вакцины «Спутник V» Невзорова заподозрили в реабилитации нацизма после слов о Космодемьянской Невзорова заподозрили в реабилитации нацизма после слов о Космодемьянской
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро вылечить простуду и грипп
06:10
Как быстро вылечить простуду и грипп
Болезни и лекарства
Как проверить себя на туннельный синдром
06:10
Как проверить себя на туннельный синдром
Болезни и лекарства
Почему нельзя будить лунатиков
08:11
Почему нельзя будить лунатиков
Болезни и лекарства
Почему люди грызут ногти
04:57
Почему люди грызут ногти
Болезни и лекарства
Симптомы, предупреждающие о проблемах с сердцем
08:51
Симптомы, предупреждающие о проблемах с сердцем
Болезни и лекарства
Чем опасен для человека ночной образ жизни
06:10
Чем опасен для человека ночной образ жизни
ЗОЖ
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
06:10
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
ЗОЖ
Почему глаза никогда не замерзают
03:17
Почему глаза никогда не замерзают
Наука
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
01:09
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
Коронавирус
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
06:11
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение