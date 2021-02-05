Болезнь Альцгеймера связали с коронавирусом 

Исследователи обнаружили связь между неизлечимой болезнью Альцгеймера и тяжелым течением COVID-19. Оказалось, что ген ApoE4, увеличивающий риск синильной деменции, также усиливает восприимчивость человека к коронавирусу. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Stem Cell.

Исследователи вырастили клетки мозга (нейроны и астроциты) из плюрипотентных стволовых клеток, после чего заразили их SARS-CoV-2. Так как пациенты с COVID-19 часто теряют чувство вкуса и запаха, команда предположила, что вирус оказывает неврологический эффект. Это подтвердилось тем, что нейроны и астроциты оказались восприимчивыми к инфекции, при этом астроциты усиливают поражение мозга вирусом.

Также ученые вырастили нервные клетки, у которых ген ApoE4 был заменен на нейтральный ApoE3. В результате вирус начал оказывать меньшее воздействие на нейроны и астроциты в отличие от гораздо более серьезного эффекта в клетках с ApoE4.

Кроме того, было продемонстрировано, что противовирусный препарат ремдесивир снижал вирусную нагрузку в астроцитах и предотвращал гибель клеток, а также процессы нейродегенерации.