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После вакцины «ЭпиВакКорона» иммунитет держится год 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
После вакцины «ЭпиВакКорона» иммунитет держится год
Фото: Lenta.ru
Иммунитет после вакцинации «ЭпиВакКороной» будет сохраняться, предположительно, в течение года, заявила исполняющий обязанности заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяна Непомнящих, передает РИА Новости.

«Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года», — сказала она.

Ранее Непомнящих отметила, что при испытании вакцины на пожилых не обнаружено нежелательных реакций — в основном они жаловались на небольшую болезненность в месте инъекции либо не жаловались вообще.
«ЭпиВакКорона» — пептидный препарат, то есть не несет в себе биологического агента и состоит из пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.
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Коронавирус , РИА Новости
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