После вакцины «ЭпиВакКорона» иммунитет держится год 

Иммунитет после вакцинации «ЭпиВакКороной» будет сохраняться, предположительно, в течение года, заявила исполняющий обязанности заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяна Непомнящих, передает РИА Новости

«Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года», — сказала она.

Ранее Непомнящих отметила , что при испытании вакцины на пожилых не обнаружено нежелательных реакций — в основном они жаловались на небольшую болезненность в месте инъекции либо не жаловались вообще.

«ЭпиВакКорона» — пептидный препарат, то есть не несет в себе биологического агента и состоит из пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.